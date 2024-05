Wolfsburg gewinnt DFB-Pokal der Frauen gegen den FC Bayern

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre unglaubliche Serie fortgesetzt und zum zehnten Mal in Folge den DFB-Pokal gewonnen. Das 2:0 (2:0) im Finale von Köln gegen den frisch gebackenen deutschen Meister FC Bayern war der 50. Sieg hintereinander, den die Wölfinnen in diesem Wettbewerb feiern konnten. Für die Münchnerinnen hingegen ist der Traum vom Double damit geplatzt.

Grohs patzt gegen Brand

Beide Teams gingen vor 44.400 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion eher abwartend in die Partie, der gegenseitige Respekt war spürbar. Die Münchnerinnen schienen etwas besser hineinzufinden, aber die ersten Chancen hatte Wolfsburg.

In der Folge machte Grohs ihren Fehler mit zwei starken Paraden gegen Lena Oberdorf wieder wett (23., 32.). Vom FC Bayern war wenig zu sehen. Pernille Harder kam zum Abschluss, stellte VfL-Keeperin Merle Frohms aber vor keine Probleme. Wolfsburg war nun klar am Drücker, die Müncherinnen hingegen wirkten immer unzufriedener mit sich und der Welt. Giulia Gwinn holte sich Gelb wegen Meckerns ab.

Janssen erhöht per Kopf

Und es kam noch schlimmer: Bei einem Eckball kümmerte sich keine Bayern-Spielerin um Dominique Janssen, die Niederländerin köpfte aus dem Stand zum 2:0 ein (40.) So ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Münchnerinnen gut zehn Minuten, um Druck aufzubauen, die nächste Chance hatte es aber in sich: Lea Schüller zwang Frohms per Kopfball zu einer Glanzparade (57.). Auch gegen einen Weitschuss von Klara Bühl war die deutsche Nationaltorhüterin auf dem Posten (64.).

FC Bayern enttäuscht

Der FC Bayern enttäuschte über weite Strecken, vom Selbstvertrauen eines soeben gekürten Meisterteams war wenig zu sehen. Zu langsam und ungenau im Spielaufbau, zu durchsetzungsschwach in den Zweikämpfen - an diesem Tag lief bei den äußerst ambitionierten Münchnerinnen wenig zusammen.

So müssen die Bayern-Frauen in der neuen Saison den nächsten Versuch unternehmen, das Double an die Säbener Straße zu holen. Und für Wolfsburg wird es heißen: Anlauf auf Pokalsieg Nummer elf!