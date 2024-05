Xavi beim FC Barcelona entlassen - Weg frei für Hansi Flick

Er finde, sagte Xavi vor wenigen Tagen, "dass wir irgendwie mal reden müssen". Am Freitag war es soweit - und das Gespräch mit dem mächtigen Klubboss Joan Laporta endete für die Vereinslegende des FC Barcelona nicht gut. Der Klub besiegelte das vorzeitige Aus des 44-Jährigen als Trainer, und der Nachfolger steht wohl schon fest: Hansi Flick soll laut spanischer Medien bereits am Montag vorgestellt werden.

Die Partie am Sonntag beim FC Sevilla wird die Abschiedsvorstellung von Xavi bei Barca sein. Laporta habe dem Trainer am Freitagmorgen in der Ciutat Esportiva Joan Gamper "mitgeteilt, dass er in der Saison 2024/25 nicht mehr Trainer der ersten Mannschaft sein wird", hieß es in einer Mitteilung. Der Verein danke Xavi "für seine Arbeit als Trainer, die seine beispiellose Karriere als Spieler und Mannschaftskapitän ergänzt".