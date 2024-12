Die Frauen-EM 2025 wird vom 2. bis 27. Juli in der Schweiz gespielt. Folgende Töpfe werden für die Auslosung am Montag (18 Uhr) im Swiss Tech Convention Centre in Lausanne gebildet, wobei sich die Setzliste an der Rangliste der Ligaphase der EM-Qualifikation ("European Qualifiers") orientiert.



Topf 1: Schweiz (gesetzt Gruppe A), Spanien, Deutschland, Frankreich

Topf 2: Italien, Island, Dänemark, England

Topf 3: Niederlande, Schweden, Norwegen, Belgien

Topf 4: Finnland, Polen, Portugal, Wales



Der Spielplan soll noch am selben Tag nach der Auslosung veröffentlicht werden. Die Anstoßzeiten für alle Spiele sind entweder 18 oder 21 Uhr MESZ. Die Übertragungsrechte liegen bei ARD und ZDF.