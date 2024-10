Fußballer als Ware: Das Geschäft mit dem Nachwuchs

Pablo Thiam, ehemaliger Leiter der Nachwuchsakademie beim VfL Wolfsburg und bei Hertha BSC, beobachtet diesen Markt intensiv. Schon im Jugendalter hätten sich die Gesetze der Marktwirtschaft durchgesetzt, sagt er. Vereine hätten gezeigt, dass "man auch mal für so einen jungen Spieler fünf, sechs, sieben, acht Millionen ausgibt, was andere Vereine in der Bundesliga nicht für gestandene Spieler ausgeben können".