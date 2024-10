ManUnited feuert Trainer Erik ten Hag

Die Trennung von Teammanager Erik ten Hag gaben die "Red Devils" am Montag, einen Tag nach dem ernüchternden 1:2 bei West Ham United, bekannt. Wie Manchester United weiter ausführte, soll der bisherige Co-Trainer und frühere HSV-Stürmerstar Ruud van Nistelrooy als Interimstrainer vorerst übernehmen.

Van Nistelrooy übernimmt vorerst

Vorerst wird nun der bisherige Co-Trainer van Nistelrooy einspringen. Der frühere Torjäger genießt in Old Trafford einen hervorragenden Ruf. Zwischen 2001 und 2006 stürmte der Niederländer für United und wurde Meister und Cupsieger.

United einst Titelsammler

Man United, das einst unter Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson reihenweise Titel geholt hatte, wartet bereits seit 2013 auf den Gewinn der Meisterschaft. Besonders bitter: Der wenig geschätzte Rivale City ist mit Starcoach Pep Guardiola längst vorbeigezogen und die klare Nummer eins in der Stadt. In der noch jungen Saison liegt United schon wieder zwölf Punkte hinter City. Auch der Start in die Europa League ging für die "Red Devils" mit drei Unentschieden gründlich daneben.