Weltmeister von 2014: Neuer tritt aus Nationalteam zurück

Abschied als Torhüter der Nationalelf nach 15 Jahren: Manuel Neuer Quelle: Arne Dedert/dpa

Manuel Neuer beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach 15 Jahren als Nummer eins. Das verkündete der 38-Jährige am Mittwoch via Instagram und über sein Management. Neuer hatte seine Zukunft im DFB-Trikot nach der Heim-EM offengelassen. Er ist der letzte Weltmeister von 2014, der sich aus der Nationalmannschaft zurückzieht. Sein Vertrag beim FC Bayern München läuft bis 2025.

Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Ich fühle mich körperlich sehr gut, und natürlich hätte mich auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sehr gereizt. Manuel Neuer, scheidender Nationaltorhüter

Bundestrainer ist bereits informiert

Neuer hatte 124 Länderspiele absolviert. "Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist, diesen Schritt zu gehen und mich in Zukunft voll und ganz auf den FC Bayern München zu konzentrieren", so Neuer in seiner Botschaft weiter.

Er habe Bundestrainer Julian Nagelsmann über diese Entscheidung am Mittwochmorgen "in einem vertrauensvollen und wertschätzenden Gespräch" informiert, hieß es in einer Mitteilung seines Managements. Neuers letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinale gegen Spanien, das Deutschland verloren hatte.

Neuer bedankt sich für seine Zeit in der DFB-Elf

"Es war eine großartige Zeit, die mich geprägt hat und auf die ich sehr stolz bin", sagte Neuer, der die Nationalmannschaft in 61 Länderspielen als Kapitän auf den Platz geführt hatte:

Der Gewinn des WM-Titels 2014 und auch die besondere Atmosphäre während der Heim-EM in diesem Jahr sind Highlights, für die ich extrem dankbar bin. Es war für mich eine Ehre, bis 2023 Kapitän unserer Nationalmannschaft zu sein. Ich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Manuel Neuer, scheidender Nationaltorhüter

