Aus für Coach Pochettino beim FC Chelsea

Nach nur einer Saison gehen der frühere Champions-League -Sieger FC Chelsea und Teammanager Mauricio Pochettino schon wieder getrennte Wege. Wie der Klub aus London in einem knappen Statement mitteilte, sei die Entscheidung "in gegenseitigem Einvernehmen" getroffen worden.

Kehrt Tuchel zum FC Chelsea zurück?

Der 52-jährige Argentinier hatte an der Stamford Bridge noch ein Jahr Vertrag. Als Nachfolger von Pochettino werden auf der Insel unter anderem der Italiener Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) sowie der bisherige Bayern-Trainer Thomas Tuchel gehandelt, der die Blues 2021 zum Champions-League-Triumph geführt hatte.

Chelsea hat in dieser Saison Spieler für mehr als 450 Millionen Euro verpflichtet (Transfereinnahmen: circa 270 Millionen), die Saison in der Premier League aber nur Rang sechs beendet - dank eines Schlussspurts mit fünf Siegen an den letzten fünf Premier-League-Spieltagen.