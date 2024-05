Relegation: Regensburg und Wehen trennen sich remis

Das 2:2 (1:0) am Freitagabend im Regensburger Jahnstadion gegen Wehen Wiesbaden bedeutet einen kleinen Vorteil für die Hessen, denn der Zweitliga-16. hat im Rückspiel gegen den Fußball-Drittligisten am kommenden Dienstag (20:30 Uhr) den Heimvorteil auf seiner Seite.

Kothers Tor lässt Regensburg hoffen

Noah Ganaus (27.) brachte Jahn in der dominanten ersten Hälfte vor 13.378 Zuschauern in Führung. Die Gäste schlugen nach der Pause durch Robin Heußer (66.) und den kurz zuvor eingewechselten John Iredale zurück. Ein Comeback gelang danach aber auch Regensburg durch den herausragenden Angreifer Dominik Kother (80.), der schon das 1:0 vorbereitet hatte.

"Ich denke, wir sind in der ersten Halbzeit super rein gestartet", sagte Kother bei Sat.1, bemängelte dann aber die aus seiner Sicht unnötigen Gegentore.

Dann haben wir aber wieder die Mentalität gezeigt, die wir in der Hinrunde hatten. Das nehmen wir mit.

Döring in Wiesbaden wieder auf der Bank

Im Heimspiel darf der in Regensburg gesperrte Interimstrainer Nils Döring das Team von Wehen Wiesbaden wieder aktiv am Spielfeldrand coachen. Das könnte einen positiven Effekt haben. "Wir wollen die Energie von Beginn an zeigen. Es geht nur darum, zu gewinnen", sagte Gäste-Torschütze Iredale, der spektakulär mit der Hacke traf.