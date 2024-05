Bundesliga-Relegation: Düsseldorf gewinnt in Bochum deutlich

Eigentor läutet Bochumer Niederlage ein

Bochum im Pech - Düsseldorf kampfstark

Beide Teams lieferten sich ein körperbetontes Spiel, in dem die Fortuna die Gastgeber früh schockte. Eine Ecke von Zweitliga-Torschützenkönig Tzolis ging an den Pfosten. Der Ball prallte an Hofmanns Oberschenkel und dann ins eigene Tor. Es war bereits das fünfte Eigentor der Bochumer in dieser Saison.