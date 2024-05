Relegation 2. Liga: Wehen und Jahn im Kampf gegen Formtief

Die Statistik spricht für Jahn Regensburg, die Erfahrungen vergangener Relegationen hat aber auch Wehen Wiesbaden . Am Freitag (20.30 Uhr) beginnt für beide Mannschaften mit dem Hinspiel in Regensburg der nervenaufreibende Kampf um einen Platz in der 2. Fußball-Bundesliga - und um eine dringend benötigte Trendwende. Denn die Form stimmt bei beiden nicht.