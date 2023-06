Am Freitag steht die Generalprobe in einem nicht öffentlichen Testspiel in Südtirol gegen die Schweiz an. "Wir freuen uns, wieder als Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Die Jungs, das Trainerteam und der Staff: Alle haben Bock, bei der Europameisterschaft gemeinsam anzugreifen", sagte Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko, der sich beim 7:0 gegen eine Südtirol-Auswahl als Doppeltorschütze schon in Torlaune präsentierte.