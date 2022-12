Im Cafe Monet in Recoleta herrscht eine besondere Atmosphäre. Die Gäste haben hier das Pech, dass das TV-Signal etwa mit einer halben Minute Verspätung ankommt. Das sorgt für skurrile Szenen. Während sich aus der Nachbarschaft bereits ohrenbetäubender Jubel über die Treffer von Lionel Messi und Angel di Maria den Weg durch die Avenidas in Buenos Aires bahnt, ahnen die Gäste zwar schon was in ein paar Sekunden auch auf ihrem Bildschirm zu sehen sein wird, schauen sich aber dennoch etwas ratlos an.