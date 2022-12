Ihr Auftreten und ihre Haltung bei der WM in Katar ähneln sich fast schon verdächtig. Lässig in T-Shirt mit verschränkten Armen stehen Lionel Scaloni und Didier Deschamps nahe am Anstoßkreis. Die Trainer von Argentinien und Frankreich, die sich im WM-Finale am Sonntag (16 Uhr) im riesigen Lusail duellieren, weichen auch vor dem Showdown von ihren Ritualen in ihren Trainingsstätten in Doha nicht ab.