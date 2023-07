In der Volksrepublik spielen die Fußball-Frauen zurzeit viel erfolgreicher als die Männer. Sie konnten bereits einige Titel verbuchen: Neunmal Asien-Meisterinnen, einmal Vize-Weltmeisterinnen, Silber bei Olympia. Dass sie sich für die WM in Australien und Neuseeland qualifiziert haben – ein großer Erfolg. Das Männer-Team hat die Staatsführung enttäuscht, mit schlechten Leistungen. Für die WM in Katar im letzten Jahr war das Team etwa an der Qualifikation gescheitert. Dazu kommen etliche Korruptionsskandale.



Das Frauenteam könnte der Silberstreifen sein am Horizont, wollte doch Staatschef Xi China zur Fußball-Weltmacht machen. Im Herbst erst veröffentlichte die Kommunistische Partei einen Förderplan für die Frauen: Finanzielle Mittel, um die Begeisterung im Land zu steigern und um das Nationalteam zu stärken. 2031 ist laut Plan die WM im eigenen Land vorgesehen, spätestens vier Jahre darauf der Titel-Gewinn.