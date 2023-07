Update am Morgen : Kopfgeld auf Demokratie-Aktivisten

Im April nahmen die US-Behörden zwei Männer fest, die in New York eine heimliche Polizeistation eingerichtet haben sollen. "Sie wollen allen klarmachen: Die chinesische Regierung ist überall und dass sie ihre Gesetze überall auf der Welt durchsetzen können", erklärt Anwalt Mike Gao, der chinesische Dissidenten vertritt unserem Korrespondenten Johannes Hano. Das in Chinatown wohl Anfang 2020 heimlich errichtete "illegale Auslands-Polizeirevier" zeige, wie unverfroren Chinas Kommunisten mittlerweile vorgehen, um ihre Kritiker überall in der Welt aufzuspüren. Das aber sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, meint Gao. Er geht davon aus, dass es weltweit solche Einrichtungen gebe - auch in Deutschland.