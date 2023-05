... ist chinesischer Menschenrechtsaktivist und Anwalt. Teng lehrte an der Chinesischen Universität für Politikwissenschaften und Recht in Peking. Nachdem er zusammen mit 20 anderen Anwälten erklärte, Tibeter vor Gericht verteidigen zu wollen, entzog die Regierung ihm 2008 die Lizenz zur Verteidigung in politischen Fällen. Zuvor war ihm bereits der Reisepass entzogen worden.



Teng wurde mindestens zweimal verhaftet: 2008 und 2011. Der heute 50-Jährige floh danach über Hongkong in die USA. Seit 2014 lebt er im Exil in New Jersey, wo er über das "Scholars at Risk"-Programm eine Professur an der Harvard University erhielt.

Bildquelle: picture alliance / AP Images | Gillian Wong