Und auch so manchen Fans ist die Lust auf WM-Fußball in Katar vergangen, viele die in Herne helfen, wollen die WM gänzlich boykottieren. "Einiges was im Profifußball abgeht, ist völlig absurd. Aber die WM in Katar ist einfach zu viel. Da muss man ein Zeichen setzen", sagt Timothy Summer, einer der vielen freiwilligen Helfer.