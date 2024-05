Fußball: Zweitliga-Rekordtorjäger Terodde macht Schluss

Eigentlich hätte die Anhängerschar des FC Schalke 04 am Donnerstag allen Grund gehabt, auf Simon Terodde böse zu sein: Die Rücktrittsankündigung des Zweitliga-Rekordtorjägers hatte schließlich manchem S04-Fan den Feiertag verdorben. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken waren aber von zwei ganz anderen Emotionen geprägt: Trauer - und aufrichtige Dankbarkeit.

Terodde hängt Schuhe an den Nagel

Drei Saisons lang ist der mittlerweile 36-Jährige für die Knappen auf Torejagd gegangen und hat sich in dieser Zeit so tief in die Herzen der königsblauen Gefolgschaft gespielt wie lange kein Profi vor ihm. Das liegt nur zum Teil an seiner in der ersten Saison phänomenalen Trefferquote, als er Schalke mit 30 Toren zurück in die Bundesliga schoss.