Final Four im DHB-Pokal: Melsungen fordert Magdeburg Finale

Die Handballer des SC Magdeburg und der MT Melsungen haben beim Final Four in Köln das Finale um den DHB-Pokal erreicht. Angeführt vom überragenden Torwart Sergey Hernandez, der seinen aufgrund einer positiven Kontrolle auf Crystal Meth suspendierten Teamkollegen Nikola Portner glänzend vertrat, setzte sich der SCM im Prestigeduell gegen die Füchse Berlin mit 30:25 (14:10) durch. Im Anschluss buchte Melsungen durch ein 33:28 (16:11) gegen die SG Flensburg-Handewitt das Ticket für das Endspiel am Sonntag.