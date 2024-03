Olympia-Quali: Handballer starten mit Sieg gegen Algerien

Deutschlands Handballer sind den Olympischen Spielen in Frankreich ein großes Stück nähergekommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gíslason gewann zum Auftakt des Qualifikationsturniers gegen Außenseiter Algerien trotz einiger Schwächephasen am Ende mühelos 41:29 (16:13). Vor 10.099 Zuschauern in Hannover war Renārs Uščins mit 10 Toren bester Werfer der DHB-Auswahl.