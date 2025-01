Zurück auf der Bühne: So ticken Italiens WM-Handballer

Nein, Italien ist keine Handballnation. Domenico Ebner, der in Deutschland geborene Nationaltorhüter der Azzurri, bekam das schon 2017 zu spüren.

Dass ihn Italiens heutiger Co-Trainer Jürgen Prantner damals über Facebook kontaktierte, hatte ja noch einen gewissen Charme. Vielmehr waren es die ungläubigen Reaktionen in seinem Umfeld, die den gebürtigen Freiburger und Sohn einer Italienerin überraschten. "Viele Leute haben mich damals gefragt, wieso ich mich für Italien entschieden habe", erzählt Ebner ZDFheute:

Ebners Ziel WM-Teilnahme erreicht

Mit ihrem WM- Auftakt gegen Tunesien in Gruppe B am Dienstag (17:30 Uhr/ Liveticker ) werden die Südeuropäer eine 27 Jahre lange Abwesenheit auf der internationalen Handball-Bühne beenden. 1998 richtete Italien die EM aus und wurde Elfter - bei insgesamt zwölf Teilnehmern.

Italien als weißer Fleck auf der Handball-Landkarte

Davor und danach war Italien ein weißer Fleck auf der Handball-Landkarte. Der nationale Verband versank nach der Heim-EM in einem strukturellen Chaos. Erst seit 2017 bemüht sich die Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) um einen professionellen und nachhaltigen Aufbau von Ligabetrieb und Nationalteam.

Spannendes Handball-Projekt

Ein Blick auf den WM-Kader bestätigt das. Knapp drei Viertel des Teams von Coach Riccardo Trillini - er brachte das Tempospiel nach Italien - ist 25 oder jünger. Viele Talente haben in Frankreich, Spanien oder in Deutschlands erster und zweiter Liga Fuß gefasst. Ebner legt sich deshalb fest:

Italiens WM-Kader mit Deutschland-Legionären

Routiniers wie Kapitän Davide Bulzamini (29), Andrea Parisini (30) oder Ebner sind quasi Italiens Handball-Pioniere. Wenn es um jene Spieler geht, die der Torhüter als "junge Wilde" bezeichnet, fallen die Namen dreier HBL-Legionäre am häufigsten. Simone Mengon (25), der beim ThSV Eisenach zum Rückraum-Ass gereift ist, Leo Prantner (23/Balingen) und Mikael Helmersson (21) von Zweitligist Coburg wird eine große Zukunft prophezeit.

Wachsen muss Italiens Handball aber auch in medialer Hinsicht noch. Im Fernsehen und in den Gazetten der so sportbegeisterten Nation ist "Pallamano", wie Handball auf italienisch heißt, praktisch gar nicht vertreten. Neben Fußball erfreuen sich von den Teamsportarten auch Volleyball, Wasserball und Basketball großer Popularität.