Handball-WM: Hannover-Duo für deutschen Mittelblock

Für Routinier Kohlbacher (Rhein Neckar Löwen), der sich wegen einer Ellenbogen-OP abgemeldet hatte, rückt Neuling Tim Zechel vom SC Magdeburg nach. Der 28-Jährige ist nicht der einzige Nachrücker im deutschen 19er-Kader, der sich in Hamburg vorbereitet. Auch Lukas Stutzke (Hannover) stieß kurzfristig dazu. Zeit zum Einspielen der neuen Deckungsvarianten bleibt nur noch in den beiden Testspielen gegen Brasilien ( Do., 18:30 Uhr im ZDF-Livestream ) und am Samstag um 16:20 Uhr live im ZDF/sportstudio.de