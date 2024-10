Kommentar: Klopp zu Red Bull ein logischer nächster Schritt

Jürgen Klopp wird Weltfußball-Chef von Red Bull. ZDF-Reporter Thomas Skulski verrät im Gespräch mit MiMa-Moderatorin Lili Engels, wie er das sieht. 09.10.2024 | 2:17 min

Keine Frage, wenn Jürgen Klopp zum 1. Januar "Head of Global Soccer" bei Red Bull wird, dann ist das für Fußball-Romantiker ein Schlag in die Magengrube. Zumal Jürgen Klopp in Interviews stets betont hat, er selbst sei Fußball-Romantiker.

Für viele unverständlich

"Kloppo" beim Getränke-Imperium: Es gibt viele, die ihn nicht verstehen werden. Viele, die RB Leipzig als Konstrukt verstehen, werden das als Verrat an ihrer Idee des Fußballs sehen - als dicken Fleck auf seiner weißen Weste.

Doch wie viel Reinheit, wie viel Romantik steckt noch in diesem Fußball, in dem sich schlichte Sportvereine zu global operierende Fußball-Unternehmen entwickelt haben - börsennotiert sind, ihre Fußball-Abteilung in eine KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) umgewandelt haben?

Der ehemalige RB-Leipzig-Chef und jetzige Red-Bull Sportchef Oliver Mintzlaff hat den Deal eingefädelt: Jürgen Klopp wird am 1. Januar Welt-Fußballchef bei Red Bull. 09.10.2024 | 1:27 min

Kein unlogischer Schritt

Die Zeiten, da Vereine wie der FC Bayern München ein "e.V." ("eingetragener Verein") im Namen trugen sind lang vorbei. Insofern geht Jürgen Klopp für sich einen nicht unlogischen nächsten Schritt.

Erst Spieler und Trainer bei Mainz 05 . Dann einer, der zu Höherem berufen war: Kult- und Meistertrainer beim BVB . Kult und hochverehrtes Idol auch beim FC Liverpool, mit dem er Englischer Meister wurde und die Champions League gewann.

Im Sommer endet die Zeit von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Was wird bleiben vom beliebten deutschen Trainer? Conan Furlong geht auf Spurensuche, trifft Weggefährten und Fans. 10.05.2024 | 22:19 min

Wunsch-Erfüller Jürgen Klopp

Jürgen Klopp ist einer, der Wünsche erfüllt - die der Vereine wie auch die der Unternehmen, die ihn verpflichtet haben. Im Fußball wie in der Werbung. Zudem einer, der immer um seinen Wert wusste. Und der jetzt von der Trainerbank auf den Business-Seat wechselt.

Wer ehrlich ist, wird feststellen, dass sich Jürgen Klopp dabei in gewissem Sinne selbst treu bleibt. Die Tür zu Red Bull hat er jedenfalls selbst ein bisschen geöffnet, als er vor gut zwei Jahren in einem Interview befand, Red Bull habe keinem etwas weggenommen.

Nach 491 Spielen für den Traditionsverein Liverpool heißt es Abschied nehmen für Jürgen Klopp. 17.05.2024 | 2:06 min

Klopp ein Riesen-Coup für Red Bull

Das RB-Prinzip sei, junge Spieler aufzubauen. Und dabei seien sie in Leipzig eben einen neuen Weg gegangen. Die ganze Idee sei "die Fußball-Idee und nicht die Geld-Idee", so Klopp damals.

Für Red Bull ist Jürgen Klopp natürlich ein Riesen-Coup. Die "stärkste Verpflichtung in der Geschichte von Red Bull", ein "Game-Changer", wie sie selbst sagen. Klopp wertet das Image weiter auf.

Strippenzieher Oliver Mintzlaff

Das Ganze clever durchgezogen von Oliver Mintzlaff, jetzt einer der Geschäftsführer der Red Bull GmbH. Eines ist sicher, Jürgen Klopp wird diesen Job mit derselben Hingabe erledigen wie den als Trainer.