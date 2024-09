DFB-Sportdirektor Völler: "Dann geht kein Weg an Klopp vorbei"

Niemand traf öfter an der Torwand (fünfmal) und nur Franz Beckenbauer (56-mal) war häufiger zu Gast im aktuellen sportstudio als Rudi Völler. Bei seinem 41. Besuch wurde der DFB-Sportdirektor vom Studiopublikum entsprechend begeistert empfangen. Es gab Standing Ovation und "Es gibt nur ein' Rudi Völler"-Gesänge zur Begrüßung.

Im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, für die es die 250. Sendung war, schwärmte der 64-Jährige von einem Nationalmannschaftsduo, das spätestens seit der EM in aller Munde ist: Florian Wirtz und Jamal Musiala , genannt "Wusiala".

"Wir freuen uns alle, dass wir diese beiden Spieler in Deutschland haben. Beide sind noch sehr jung und schon Weltklasse. Sie sind wunderbare Vorbereiter, Dribbler und Torschützen, so Völler, der speziell Wirtz schon lange verfolgt.

Völler: Wirtz wird "eine Weltkarriere machen"

Bittere Monate

Nach den beiden Niederlagen gegen die Türkei und in Österreich im letzten November, das waren bittere Monate bis zur nächsten Länderspielabstellung. Da haben wir viel Kredit verloren.

"Wichtig, dass die Menschen wieder an uns glauben"

Wir haben nach vielen Jahren, und das ist sehr wichtig in Deutschland, wieder die Liebe und Anerkennung der Menschen zurückgewonnen. Wichtig ist, dass die Menschen wieder an uns glauben.

Ein großer Verdienst Nagelsmanns, dessen Vertrag mit Ende der WM in zwei Jahren ausläuft. Dass der 37-Jährige gerne Weltmeister werden will, hat er bereits offen ausgesprochen.

Weltmeister? Völler ist "einen Tick vorsichtiger"

