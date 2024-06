Leichtathletik-EM: Bebendorf holt Bronze im Hindernislauf

Erste deutsche Hindernis-Medaille seit 1998

Der Dresdner lief bei der Leichtathletik-EM in Rom in 8:14,41 Minuten überraschend zur Bronzemedaille vor seinem Teamkollegen Frederik Ruppert (8:15,08) - es ist die erste deutsche EM-Medaille für Hindernis-Männer seit 1998.

Bebendorf verzichtet auf Deutsche Meisterschaft

"Jetzt verabschiede ich mich erstmal in Urlaub und dann sehen wir uns bei Olympia in Paris wieder", jubelte Bebendorf nach seinem Coup im ZDF. Auf die deutschen Meisterschaften Ende Juni in Braunschweig verzichtet er in der Olympia-Vorbereitung.