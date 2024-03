DLV reist mit Mini-Aufgebot zur Hallen-Leichtathletik-WM

Die deutschen Leichtathleten gehen bei der Hallen-WM in Glasgow mit einem Mini-Aufgebot an den Start. Viele Top-Stars verzichten und konzentrieren sich auf die Events im Sommer.

Sind in Glasgow dabei: Weitspringerin Mikaelle Assani (li.) und Hochspringerin Christina Honsel Quelle: Imago

Fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Paris steigt das erste Leichtathletik-Highlight in diesem Jahr - die Hallen-WM in Glasgow. Von Freitag bis Sonntag werden 26 Titel vergeben, rund 650 Athleten aus 133 Ländern sind am Start.

Der deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) schickt lediglich sieben Athletinnen und Athleten zu den Wettkämpfen nach Schottland.

Welche Stars sind dabei?

Weitspringerin Malaika Mihambo hatte nie mit einem Start geplant, die 30-Jährige fokussiert sich bereits voll und ganz auf Paris - dennoch sind sieben Goldmedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele von Tokio und 13 Weltmeister von Budapest dabei.

Neben Sprinter Noah Lyles (USA) streben auch Größen wie Armand Duplantis (Schweden/Stabhochsprung), Femke Bol (Niederlande) oder Karsten Warholm (Norwegen/beide 400 m) nach Gold.

Das Wichtigste von der Leichtathletik-Hallen-DM in Leipzig. Reporter: Marc Windgassen 18.02.2024 | 21:54 min

Was ist für die Deutschen drin?

Der DLV ist mit einem Mini-Team angereist, nach der Absage von Hochspringer Tobias Potye werden nur sieben Athletinnen und Athleten am Start sein. Gute Aussichten hat Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (Mannheim), die mit ihrer neuen Bestleistung von 19,57 m an vierter Position der Meldeliste steht. Alina Kenzel vom VfB Stuttgart will nach einer krankheitsbedingt schwierigen Zeit den nächsten Schritt machen.

Auch Weitspringerin Mikaelle Assani (Baden-Baden) kann sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Die erst 21-Jährige ist mit ihren 6,91 m von den deutschen Meisterschaften sogar die Nummer zwei der Meldeliste. In Mihambos Abwesenheit ist die Amerikanerin Tara Davis-Woodhall nach starken 7,18 Metern aber klare Goldfavoritin.

Welchen Wert haben die Meisterschaften?

Wie Mihambo verzichten viele Medaillenkandidaten für Paris auf die Hallen-WM, da für sie das Olympia-Training wichtiger ist. Vor allem bei den Läufern fehlen die großen Namen. Zudem steigt im Juni noch die EM in Rom - da passt so eine Hallen-Meisterschaft oft nicht in die ausgeklügelten Trainingspläne.

Die Hallen-WM ist eine Zwischenstation und hat für die meisten Athletinnen und Athleten in diesem Jahr eine eher untergeordnete Bedeutung. DLV-Sportvorstand Jörg Bügner

Wo kann man die Wettkämpfe schauen?

Die European Broadcasting Union zeigt die Hallen-WM auf ihrem Video-Portal Eurovision Sport live , dafür ist eine Anmeldung nötig. Der Livestream steht in deutscher, englischer und französischer Sprache kostenlos zur Verfügung.