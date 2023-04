Der 34-jährige Chebet, der im vergangenen Jahr auch in New York triumphiert hatte, lief nach 2:05:54 Stunden ins Ziel. Kipchoges Weltbestmarke aus dem Vorjahr in Berlin steht bei 2:01:09 Stunden. Olympiateilnehmer Hendrik Pfeiffer (Wattenscheid) wurde 16. nach 2:12:22 Stunden, damit verpasste er die Norm für die WM in Budapest und die Sommerspiele in Paris.