WM der Para-Leichtathleten: Heißer Kampf um Paris-Tickets

Markus Rehm wird die WM der Para-Leichtathleten in Japan ganz gelassen angehen. Er springt am Samstag noch in Innsbruck bei der Golden Roof Challenge gegen Weltklasse-Athleten aus dem olympischen Bereich, bevor er am Sonntag nach Kobe reist, um dort ohne große Anpassung an die neue Zeitzone möglichst zum siebten Mal in Folge Weltmeister der Prothesen-Weitspringer zu werden.