NFL in München: Ist Besitzer Tepper Schuld an Panthers-Krise?

Es ist der wahr gewordene Kleine-Jungs-Traum: ein eigenes Profi-Football-Team zur freien Verfügung. David Tepper hat ihn sich 2018 erfüllt, als er für die Rekordsumme von gut 2,3 Milliarden US-Dollar die Carolina Panthers erwarb. Am Sonntag treffen die Panthers beim Gastspiel der NFL in München auf die New York Giants.

Tepper steht für einen neuen Typus NFL-Teambesitzer

Während sich die Giants in dritter Generation im Familienbesitz befinden, zumindest noch zur Hälfte, steht Tepper für einen neuen Typus der NFL-Teameigner. Im Kreis dieser oft illustren Riesen-Egos sticht der 67-Jährige als reicher Rüpel noch heraus. So handelte sich Tepper im Januar eine Strafe von 300.000 Dollar plus öffentlicher Rüge der Liga ein, weil er aus der VIP-Box einem Fan sein Getränk in den Rücken geschüttet hatte.