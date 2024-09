Super Bowl & München-Spiel: Das Wichtigste zur NFL-Saison

In der NFL geht es wieder los: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (Kick-off: 2:20 Uhr) beginnt die nächste Saison in der nordamerikanischen Football-Liga. Wer sind die Favoriten auf den Super-Bowl-Gewinn? Wie steht es um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown ? Und wie könnte eine neue Kick-off-Regelung für neue Spannung sorgen? Fragen und Antworten zum Saisonstart.

Wie sieht der NFL-Modus aus?

In der National Football League (NFL) spielen insgesamt 32 Mannschaften aus den USA gegeneinander. Sie treten dabei in zwei sogenannten Conferences an: Die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). In jeder Conference gibt es wiederum vier Divisionen: North, East, South und West.