Nordische Kombination: Geiger vor Schmid in Lillehammer

Die deutschen Nordischen Kombinierer sind in prächtiger Verfassung. Vinzenz Geiger setzte sich in Lillehammer in einem packenden Schlussspurt im Fotofinish vor Julian Schmid durch.

Vinzenz Geiger und Julian Schmid traten das Gaspedal bis zum Anschlag durch, mit einem Zielsprint aus dem Bilderbuch ließ der Oberstdorf-Express selbst Norwegens Ausnahme-Athlet Jarl Magnus Riiber bedröppelt stehen. Per Doppel-Erfolg durch Triumphator Geiger und den zweitplatzierten Schmid haben die wiedererstarkten deutschen Kombinierer in Lillehammer ihren rauschenden Saisonstart fortgesetzt und lassen den enttäuschenden Vorwinter immer mehr als Betriebsunfall erscheinen.

"Hier bei Jarls Heimrennen zu siegen, ist fantastisch", sagte Geiger nach seinem zweiten Saisonsieg. Schmid meinte nach seinem zweiten Platz zwei binnen 24 Stunden: "Es war ein richtig hartes Rennen, echtes Drama. Aber so etwas brauchen wir in unserem Sport."

Kombinierer auf dem Weg zu alter Klasse

Einem Sport, in dem die deutschen Dominierer von einst wieder zur alten Klasse zurückfinden: In der gesamtem Saison 2023/24 hatte es nur zu vier Podestplätzen gereicht, drei davon im Einzel.

Im packenden "Compact"-Wettbewerb lag Geiger nach Foto-Entscheid vor Schmid, der am Samstag mit Platz zwei hinter Riiber die deutsche Podestserie fortgesetzt hatte. Riiber, der am Samstag mit seinem 75. Weltcupsieg das Gelbe Trikot des Weltcup-Führenden übernommen hatte, hatte im Ziel 1,9 Sekunden Rückstand.

Der in Gelb ins erste Rennen gegangene Geiger patzte am Samstag auf der Schanze, mehr als Rang 29 war nicht mehr drin. Manuel Faißt lief am Sonntag auf Platz acht. Johannes Rydzek, in Kuusamo erster deutscher Saisonsieger, kämpfte sich noch von Platz 26 auf elf nach vorne - wie am Vortag (von 14 auf sieben) war der Ex-Weltmeister als Aufholjäger unterwegs.