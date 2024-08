Olympia 2024: Deutsche Sprinterinnen landen Bronze-Coup

Die deutsche Sprint-Staffel hat überraschend Olympia -Bronze über 4x100 Meter gewonnen. Das Quartett mit Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Schlussläuferin Rebekka Haase lief im Stade de France 41,97 Sekunden. Olympiasiegerinnen wurden die USA mit Weltmeisterin Sha'Carri Richardson in 41,78 Sekunden vor Großbritannien (41,85).

Schon im Vorlauf hatten die deutschen Frauen angedeutet, dass mit ihnen zu rechnen ist. In 42,15 Sekunden war das DLV-Team deutlich schneller als beim EM-Triumph 2022 in München (42,34). Im Vorlauf lief die angeschlagenen Sophia Junk noch mit, im Finale ging dann Burghardt an den Start.