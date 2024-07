Olympia 2024: 49er-Segler bekommen Chance

Invesitionen in Olympia

Die deutsche Erfolgsklasse Meggendorfer/Spranger, beide Jahrgang 1996, gewannen zwar die deutsche Ausscheidung in einer Klasse, in der Erik Heil und Thomas Plößel bei den letzten zwei Spielen jeweils Bronze holten. Aber die DOSB-Norm - internationale Top Ten - verpassten sie. Ein Sieg bei der "Last Chance Regatta" im April verhalf ihnen zu einer letzten Hoffnung via Einzelfallantrag des Deutschen Segler-Verbandes. Und so warteten sie dann also, was beim DOSB entschieden würde.