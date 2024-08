Olympia endet: Bilanz des Chef-Planers Estanguet

Wenn Tony Estanguet in einem Stadion zu sehen ist, dann wollen Fans erst einmal Fotos mit ihm schießen. In seiner aktiven Zeit hat der ehemalige Kanuprofi selbst Gold bei Olympia gewonnen. Heute ist der 46-jährige Präsident des Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympischen Spiele . Dieses ist zuständig für die Planung und Durchführung von Olympia.

Estanguet: Im Großen und Ganzen ist es gut gelaufen. Die Teams haben die Nerven behalten und den Schutz der Zuschauer und der Sportler an erste Stelle gesetzt. Gleichzeitig haben sie das Feiern ermöglicht. An den Austragungsorten herrschte eine gute Stimmung und die Menschen fühlten sich sicher. Trotzdem: Wir müssen wachsam bleiben, Olympia ist noch nicht vorbei.

Die Spiele sind die größte Veranstaltung, die Frankreich je organisiert hat. Natürlich muss man hier und da noch nachjustieren. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Der viele Regen etwa war ein Risiko für die Wettkämpe in der Seine. Doch wir konnten die Termine verschieben und so die Sicherheit der Athleten gewährleisten.

Estanguet: Wir haben in Frankreich einige schwierige Jahre hinter uns. Es ist bereits ein wichtiges Erbe in unserem kollektiven Gedächtnis, zu wissen, dass die Spiele von 2024 ein positives Moment für unser Land waren.

Estanguet: Öffentliche Gelder werden nur in die Infrastruktur investiert, die bleibt. Davon kann die Bevölkerung auch in 50 Jahren noch profitieren. Alle temporären Infrastrukturen dagegen werden aus privaten Mitteln finanziert, etwa das Stadion am Fuße des Eiffelturms. Ebenso die Durchführung der Wettkämpfe in den Stadien.