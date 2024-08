Olympia 2024: Frankreich besiegt Weltmeister Deutschland

Die deutschen Basketballer haben das Finale bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Der Weltmeister unterlag im erneuten Duell mit Frankreich um Wunderknabe Victor Wembanyama dramatisch knapp. Sechs Tage nach ihrem hochüberlegenen Sieg in der Vorrunde verlor die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder das umkämpfte Halbfinale gegen den Gastgeber mit 69:73 (33:33). Die Hoffnung auf den Olympiasieg verflog im Hexenkessel Bercy Arena trotz starker Aufholjagd in den letzten Minuten, am Samstag (11.00 Uhr) geht es um Bronze.