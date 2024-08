Olympia 2024: Frankreich im Medaillenrausch

Fans in Paris sind "on fire"

"Das war verrückt", sagte Marchand hinterher völlig euphorisiert, die Halle sei "on fire" gewesen. Doch nicht bloß das Becken in La Defense, ganz Paris ist zurzeit "on fire". Ob beim Schwimmen, im Judo, beim Fechten, bei den Slalomkanuten vor den Toren der Stadt, im Tischtennis oder, oder, oder: Grenzenlose Olympia-Begeisterung schwappt dieser Tage durch die Arenen, vom Eiffelturm bis zum Grand Palais hinaus bis zum Schloss Versailles.

Und berauscht von ihren heißblütigen Fans eilen Frankreichs Sportler momentan von Erfolg zu Erfolg. Die Ergebnisse der letzten Olympia-Ausgaben dürften pulverisiert werden. Die 26 Medaillen, darunter acht goldene, an den ersten fünf Wettkampftagen? Herausragend! Zum Vergleich: Bei den letzten Ausgaben der Sommerspiele in Rio und Tokio holte die Grande Nation jeweils insgesamt, also nach 16 Tagen, zehn Mal Gold. 2012 waren es elf Siege, 2008 gerade einmal sieben.

Stolze Franzosen treiben ihre Sportler zu Höchstleistungen

Vollkommen verrückt, was derzeit an und in den Wettkampfstätten entlang der Seine los ist. Dabei sind es beileibe nicht nur Olympiasiege, die von den stolzen Franzosen so sehr bejubelt werden, wie man es sonst nur von großen Triumphen im Fußball kennt.