Olympia 2024:

Nach einem Drohnen-Skandal müssen die kanadischen Fußballerinnen bei den Olympischen Spielen in Frankreich ohne ihre Cheftrainerin auskommen. Wie das Kanadische Olympische Komitee (COC) mitteilte, sei Bev Priestman für die gesamte Dauer der Sommerspiele von ihrem Amt suspendiert.

Die 38-Jährige hatte wegen des Vorfalls am Donnerstag bereits das Auftaktspiel gegen Neuseeland (2:1) auf Eigeninitiative nicht von der Seitenlinie aus verfolgt. Nun sprach ihr Verband Sanktionen aus.

Priestman bis zum Ende der Spiele suspendiert

"In den letzten 24 Stunden wurden uns zusätzliche Informationen über den Einsatz von Drohnen gegen Gegner vor den Olympischen Spielen in Paris 2024 zur Kenntnis gebracht", schrieb COC in einer Erklärung.