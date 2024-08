Halbfinal-Aus bei Olympia: DFB-Frauen bleibt Bronze-Spiel

In der Vorrunde hatten die deutschen Frauen gegen die USA mit dem 1:4 eine Klatsche kassiert. Diesmal bewegten sie sich mit den Favoritinnen auf Augenhöhe, gleichwohl die USA die besseren Torchancen hatte. Den Siegtreffer erzielte Sophia Smith in der 95. Minute.

Bronze-Medaille ist jetzt das Ziel

Ohne Kapitänin Alexandra Popp und Torjägerin Lea Schüller blieb das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch glücklos - und hofft jetzt im Spiel um Platz drei ebenfalls im Groupama Stadium am Freitag auf Bronze. Bronze gab es schon dreimal für die DFB-Frauen: 2000, 2004 und 2008. "Man soll nicht mit leeren Händen nach Hause fahren" - das hatte Hrubesch seinen Spielerinnen vor dem Halbfinale gesagt.

Oberdorf als Edelfan

Das tat Lena Oberdorf sogar im Stadion hinter der deutschen Bank. Die 22 Jahre alte Weltklassespielerin war kurz vor Olympia mit einer Kreuzband- und Innenbandverletzung ausgefallen. Immer wieder hatten ihre Teamkolleginnen ihr Trikot mit der Nummer sechs in die Kameras gehalten. Als Edelfan war die künftige Bayern-Spielerin mit einer dicken Schiene und an Krücken am Spieltag im Hotel eingetroffen.