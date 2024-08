Olympia 2024: DHB-Team erreicht das Viertelfinale

Deutschlands Handballer haben bei den Olympischen Spielen in Paris vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte den WM-Dritten Spanien dank einer leidenschaftlichen Vorstellung und starker Nerven mit 33:31 (20:18) und kann für die K.o.-Runde in Lille planen.

Späth mit spektakulären Paraden

Zum besten deutschen Werfer avancierte Renars Uscins mit acht Treffern. Bevor in der nordfranzösischen Stadt Lille am Dienstag das Viertelfinale steigt, trifft das deutsche Team zum Vorrundenabschluss am Sonntag (14 Uhr/ARD) noch auf Slowenien. Dann geht es um den Gruppensieg.

DHB-Team überzeugt gegen Spanien

Beide Teams lieferten sich am Freitag einen rasanten und überaus spannenden Schlagabtausch. Dabei überzeugte die DHB-Auswahl vor 5.765 Zuschauern in der Arena Paris Süd mit einem variantenreichen Offensivspiel und stresste die ausgebufften Spanier immer wieder mit überraschenden Angriffsaktionen und schnellen Abschlüssen.

Deutschland präsentierte sich von Beginn an in Spiellaune. Beim dritten Treffer von Uscins zum 6:4 ballte Gislason an der Seitenlinie beide Fäuste. Dank des Angriffswirbels konnte es das DHB-Team sogar verschmerzen, dass Torhüter Andreas Wolff hinten kaum eine Hand an den Ball bekam und beim Stand von 7:6 bereits nach elf Minuten mit Späth wechselte. Der junge Keeper führte sich bestens ein und parierte gleich drei Würfe binnen zwei Minute.