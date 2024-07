Olympia 2024 live: Das bringt der 2. Wettkampftag

Seit Mittwoch laufen die ersten Wettbewerbe der Olympischen Spiele in Paris. Aus deutscher Sicht wird es am Donnerstag zum ersten Mal richtig spannend. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier legen die Handballerinnen und Fußballerinnen los.

Nachmittags starten die deutschen Handballerinnen ins Turnier

Die deutschen Handball-Frauen treffen bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 zum Auftakt auf Südkorea (16 Uhr, ZDF-Livestream ). Da in der Vorrunde danach unter anderem noch die Top-Teams aus Dänemark, Norwegen und Schweden warten, ist ein Sieg zum Start ins Turnier quasi Pflicht. Nur die jeweils vier besten Mannschaften der beiden Sechsergruppen qualifizieren sich für die anschließende K.o.-Phase.

In den letzten Begegnungen gegen diese Mannschaften erlitt die DHB-Auswahl schwere Niederlagen. Im WM-Viertelfinale 2023 gegen Schweden erwischte das deutsche Team einen Horror-Start und blieb in den ersten 14 Minuten torlos. Zur Halbzeit stand es 6:16, am Ende 20:27.