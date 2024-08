Olympia 2024: Hockey-Frauen vorzeitig im Viertelfinale

Die deutschen Hockey-Frauen haben ihr erstes Etappenziel bei den Olympischen Spielen erreicht. Gegen China kamen die "Danas" zu einem problemlosen 4:2-Erfolg. Kapitänin Nike Lorenz (12./49.) und Charlotte Stapenhorst (17./18.) führten die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) am Freitagmorgen zum dritten Sieg in der vierten Partie, daran änderten auch die Treffer von Dan Wen (36.) und Zou Meirong (55.) nichts.

Damit geht es für Deutschland im abschließenden Gruppenspiel am Samstag (19:45 Uhr) gegen den EM-Zweiten Belgien nur noch um eine gute Ausgangslage für die Runde der besten acht Mannschaften.

Im ersten Spiel nach der aufsehenerregenden Ansage von Altenburg an Nationalspielerin Anne Schröder ("Anne, halt die Fresse!" ) gegen Frankreich (5:1) tat sich die das deutsche Team gegen taktisch disziplinierte Chinesinnen zunächst schwer - bis Lorenz mit einer Direktabnahme aus der Luft zur Führung traf.

Belohnung per Doppelschlag

In der Folge erspielte sich die DHB-Auswahl dann aber Chance um Chance. Die Belohnung folgte per Doppelschlag: Stapenhorst erzielte zunächst das 2:0, ehe sie nur wenig später eine Strafecke zum dritten deutschen Treffer nutzte.

Anschließend hatte das DHB-Team alles im Griff. Nach der Pause ließen sich Lorenz und Co. aber zu sehr in die Defensive drängen. Nach einer von gleich mehreren Strafecken meldete sich China zurück. Doch den Schock verdauten die "Danas" schnell.

Gegen Topfavorit Niederlande liefern die "Danas" eine couragierte Vorstellung und gehen sogar in Führung. Am Ende dreht das Oranje-Team mit zwei späten Treffern aber die Partie.

Mit einem Siebenmeter stellte Lorenz in der Schlussphase den alten Vorsprung wieder her. In Tokio war vor drei Jahren nach dem ersten K.o.-Spiel gegen den späteren Silbermedaillengewinner Argentinien Schluss - nun soll es noch weiter gehen.