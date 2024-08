Olympia 2024: Nur Bruchteil der IOC-Gelder geht an Athleten

Leistungssport in den Randsportarten bleibt auch fünf Jahre später eine große finanzielle Belastung für die Athleten, die bei den Olympischen Spielen die Hauptprotagonisten sind. Mit ihnen verkauft das Internationale Olympische Komitee (IOC) denolympischen Geist, die Leistungen und das Spektakel an finanzstarke Sponsoren und TV-Anstalten und verdient das große Geld. Die Rechte an den Bildern hält nur das IOC, das wie ein Milliardenunternehmen, wie ein Monopolist agiert. An der mauen Geldverteilung des IOC wächst nun die Kritik.