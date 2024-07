IOC-Präsident Thomas Bach: Kritische Verwicklungen mit Putin

Ex-DOSB-Chef nennt Bach "Präsidenten in Putins Gnaden"

Die Nähe Bachs zu Putin hat ein hochrangiger Sportfunktionär schon lange im Blick. Ohne Putin wäre Bach gar nicht zum Olympia-Boss aufgestiegen, berichtet der ehemalige DOSB-Chef Alfons Hörmann. Er nennt Bach in einer neuen Dokumentation der ZDF-Dokureihe "Die Spur" einen "Präsidenten in Putins Gnaden".

Hörmann (2013 bis 2021 der oberste Olympiaboss in Deutschland ) erinnert sich an einen Schlüsselmoment im Jahr 2011. In Garmisch-Partenkirchen fand die Ski-WM statt. Hörmann war damals noch deutscher Ski-Präsident. Damals habe man "die Bühne der alpinen Weltmeisterschaft genutzt, um das Thema der Olympischen Spiele, der Bewerbung für München und Umgebung zu promoten".

Hörmann erinnert sich an geheimen Flug nach Moskau

In der aktuellen Folge des ZDF-Dokuformats " Die Spur " gehen Lucas Eiler und Sebastian Galle der Frage nach, wie groß Russlands Einfluss auf Olympia-Chef Thomas Bach ist.

Thomas Bach äußert sich nicht

Laut Hörmann habe sich Bach in Moskau Unterstützung von Putin geholt. Der russische Präsident war damals einer der mächtigsten Männer im Weltsport. "Die Spur" konfrontiert IOC-Präsident Bach schriftlich mit den Vorwürfen, will wissen: Hat diese Reise stattgefunden? Was war der Zweck der Reise? Was das Ergebnis? Bachs Sprecher antwortet, ohne jedoch die Fragen konkret zu beantworten: