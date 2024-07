Putin und Modi: Handelsbeziehungen von Russland und Indien

Am Nachmittag betrat nun der indische Premier Narendra Modi russisches Staatsgebiet und wieder kann der Kreml seine Narration verbreiten: Dass der Premier eines so wichtigen Landes seine erste Auslandsreise nach Russland macht, ist ein großer Erfolg. Tatsächlich ist es eine Reise, die für beide Seiten Fallstricke bereithält.

Indien kauft viel russisches Öl

Andreas Goldthau, Experte für Energiepolitik, Willy Brandt School of Public Policy in Erfurt

Laut S&P Global landeten 2023 über zwei Millionen Barrel pro Tag an indischen Häfen an. In den dortigen Raffinerien wird das Öl dann weiterverarbeitet und für den Weltmarkt handelbar gemacht. Goldthau meint: "Die Ironie dabei: die EU importiert nun verstärkt Produkte aus Indien, die mit russischem Öl hergestellt wurden. Wenn man so will, hat damit eine Verlagerung der Wertschöpfung von europäischen zu indischen Raffinerien stattgefunden." Das gefällt nicht jedem im Westen.