Olympia 2024: Klemet schwimmt überraschend zu Silber

Oliver Klemet muss sich über die 10 Kilometer in der Seine nur dem Ungarn Kristof Rasovszky geschlagen geben. Florian Wellbrock kommt auf den achten Platz.

Oliver Klemet hat bei den Olympischen Spielen von Paris im Freiwasserschwimmen über 10 Kilometer überraschend Silber gewonnen. Der 22-jährige Deutsche hielt sich während des gesamten Wettbewerbs konsequent in der Spitzengruppe und zog im Schlussspurt nochmal an.

Der WM-Dritte von 2023 stahl am Freitagmorgen dem Tokio-Olympiasieger und Topfavoriten Florian Wellbrock die Schau und musste sich über in der Pariser Seine lediglich Kristof Rasovszky aus Ungarn geschlagen geben. Bronze ging an David Betlehem (ebenfalls Ungarn). Wellbrock wurde Achter.