Olympia 2024: Noah Lyles holt Gold über 100 Meter

Sprintstar Noah Lyles hat sein Versprechen eingelöst und bei den Olympischen Spielen in Paris Gold über die 100 Meter nach 20 Jahren zurück in die USA geholt.

Thompson um Tausendstel geschlagen

Nach dem Zieldurchlauf war sich Lyles nicht sicher, dass er gewonnen hatte. "Ich bin zu Kishane gegangen und habe gesagt: 'Ich will ehrlich sein, Bruder, ich glaube, du hast gewonnen'. Ich war darauf vorbereitet, dass sein Name auftauchen würde, und als ich dann meinen Namen sah, dachte ich: 'Meine Güte, das ist ja unglaublich. Ich bin unglaublich.'"

Erster US-Sprint-Sieg seit 2004

In Tokio düpierte Überraschungssieger Marcell Jacobs die US-Boys. Der Italiener wurde in Paris in 9,85 Sekunden Fünfter. Lyles peilt in Paris noch drei weitere Goldmedaillen an, über die 200 m sowie mit den Staffeln über 4x100 und 4x400 m.