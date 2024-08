Olympia 2024: Malaika Mihambo weint silberne Tränen

Weber vergießt Tränen der Scham

Und Julian Weber steht mit Tränen in den Augen bei den Journalisten. Auf dem Aufwärmplatz sei sein Speer noch auf 90 Meter geflogen, erzählt er. Deshalb habe ihn die Weite des späteren Siegers Arshad Nadeem aus Pakistan auch nicht weiter aus der Ruhe gebracht. 92,97 Meter - Weber dachte, das könne er auch. Und nun weint er bei dem Gedanken an Freunde und Familie, denen er nicht mehr hatte bieten können als 87,40 Meter und Platz sechs.

Mihambo erholte sich derweil zumindest so weit, dass sie doch noch zur obligatorischen Siegerpressekonferenz in den Katakomben des Stadions erscheint. Sie kommt dazu, als Siegerin Tara Davis-Woodhall (7,10 Meter) und die Drittplatzierte Jasmine Moore (6,96 Meter) schon auf dem Podium sitzen und sich gar nicht mehr einkriegen ob ihrer Erfolge.

Mihambo erzählt von Atemnot

Dann darf Mihambo über ihr Befinden sprechen und die Gesichter ihrer Konkurrentinnen werden lang. Sie hatten offenbar nichts mitbekommen vom Drama um die deutsche Titelverteidigerin. Wie auch? Dass sie sich von ihrer Corona-Infektion im Anschluss an ihren EM-Sieg Anfang Juni in Rom noch nicht erholen konnte, hatte Mihambo bis zuletzt für sich behalten.

Mihambo kämpft nachts mit hartnäckigem Husten

In Paris jedoch waren sechs hochkarätige Versuche nötig. Davis-Woodhall hatte 7,05 Metern im zweiten und 7,10 Metern im vierten Versuch vorgelegt. Dass sie nach schwierigen Jahren mit ihrer ersten Corona-Infektion vor der EM in München 2022 und dem WM-Aus 2023 wegen eines Muskelfaserrisses wieder in der Form ist, hatte Mihambo bei der EM in Rom mit ihrer Sieg-Weite von 7,22 Metern gezeigt.