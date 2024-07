Olympia 2024: Wagner und Schröder tragen Fahne bei Eröffnung

Sommerspiele: Eröffnungsfeier / Schlussfeier



1992 in Barcelona: Manfred Klein (Rudern) / Nicole Uphoff (Dressurreiten)

1996 in Atlanta: Arnd Schmitt (Fechten) / Birgit Fischer (Kanu)

2000 in Sydney: Birgit Fischer / Heike Drechsler (Leichtathletik)

2004 in Athen: Ludger Beerbaum (Springreiten) / Kathrin Boron (Rudern)

2008 in Peking: Dirk Nowitzki (Basketball) / Katrin Wagner-Augustin (Kanu)

2012 in London: Natascha Keller (Hockey) / Kristof Wilke (Rudern)

2016 in Rio de Janeiro: Timo Boll (Tischtennis) / Sebastian Brendel (Kanu)

2021 in Tokio: Laura Ludwig, Ronald Rauhe (Beachvolleyball, Kanu) / Patrick Hausding (Wasserspringen)

2024 in Paris: Anna-Maria Wagner, Dennis Schröder (Judo, Basketball) /



Winterspiele: Eröffnungsfeier / Schlussfeier



1992 in Albertville: Wolfgang Hoppe (Bob) / Antje Misersky (Biathlon)

1994 in Lillehammer: Mark Kirchner (Biathlon) / Claudia Pechstein (Eisschnelllauf)

1998 in Nagano: Jochen Behle (Skilanglauf) / Gunda Niemann (Eisschnelllauf)

2002 in Salt Lake City: Hilde Gerg (Ski Alpin) / Georg Hackl (Rodeln)

2006 in Turin: Kati Wilhelm (Biathlon) / Claudia Pechstein

2010 in Vancouver: André Lange (Bob) / Magdalena Neuner (Biathlon)

2014 in Sotschi: Maria Höfl-Riesch (Ski Alpin) / Felix Loch (Rodeln)

2018 in Pyeongchang: Eric Frenzel (Nordische Kombination) / Christian Ehrhoff (Eishockey)

2022 in Peking: Claudia Pechstein / Thorsten Margis (Bob)