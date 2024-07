Olympia 2024: Medaillen-Traum von Ricarda Funk geplatzt

Ricarda Funk hat eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst.

Slalomkanutin Ricarda Funk hat die anvisierte Medaille bei den Olympischen Spielen deutlich verpasst. Drei Jahre nach ihrem Olympiasieg in Tokio musste sich die 32-Jährige im Kajak-Wettbewerb am Sonntag mit dem elften Platz begnügen. Ein Fehler im unteren Streckenteil machte im Kajak-Wettbewerb im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne den Traum von der zweiten olympischen Medaille zunichte.

Vor etlichen deutschen Fans unter den über 15.000 Zuschauern im Osten von Paris paddelte Funk nach starkem Start am 20. Tor vorbei, dafür kassierte sie 50 Strafsekunden. Gold holte die Australierin Jessica Fox, Silber die Polin Klaudia Zwolinska und Bronze die Britin Kimberley Woods.

Funk: "Zu viel Risiko"

"Sehr ärgerlich", kommentierte Funk im Anschluss im ZDF ihren Lauf. Sie sei gut im Lauf drin gewesen und habe eine gute Ausgangsposition gehabt. Sie sei dann auf Risiko gegangen, "es war ein bisschen zu viel", so die Slalomkanutin.

Als Gold-Mitfavoritin war Slalomkanutin Ricarda Funk, Olympiasiegerin von Tokio, ins Finale gegangen. Am Ende wurde es Platz 11. Im Interview war ihre Enttäuschung greifbar.

Das Halbfinale hatte die Funk noch trotz einer Torstangenberührung dank eines überzeugenden Auftritts gewonnen. Vor drei Jahren hatte Funk die erste Goldmedaille für die deutsche Olympia-Mannschaft in Tokio gewonnen.

Weitere Kajak-Wettbewerbe folgen

Am Montag will auch Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis, der bei Olympischen Spielen bereits Silber und Bronze gewonnen hat, in den Kampf um die Medaillen eingreifen.