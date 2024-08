Olympia 2024: Ruderer Zeidler macht Einer-Gold klar

Mit einer herausragenden Leistung holt Oliver Zeidler olympisches Gold im Rudern und zeigt einmal mehr seine Klasse auf dem Wasser. 03.08.2024 | 7:59 min

Oliver Zeidler ist erstmals Olympiasieger. Am letzten Finaltag der Ruder -Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Paris im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne ließ der Welt- und Europameister im Einer-Finale der Konkurrenz keine Chance und sicherte sich die Goldmedaille. Zweiter wurde der neutrale Athlet Jauheni Salaty, Dritter der niederländische Mitfavorit Simon van Dorp. Damit ist Zeidler der erste Deutsche seit Thomas Lange (1988 und 1992), der im olympischen Skiff-Endlauf triumphiert.

Das ist surreal, ich kann es nicht fassen. Das war die Vollendung - ein perfekter Tag. Papa und Trainer Heino Zeidler

"Er hat auf jeder Teilstrecke den Vorsprung ausgebaut. Es war souverän von Anfang bis Ende. Wie er mit dem Druck umgegangen ist, war unglaublich", ergänzte der Vater des Siegers im ZDF.

Zeidler überwindet sein Tokio-Trauma

Nach zuvor drei überzeugenden Siegen in den bisherigen Rennen im Stade Nautique und einer olympischen Rekordzeit im Halbfinale war Zeidler als Favorit ins Rennen gegangen. Und dieser Rolle wurde er gerecht. Der Coup rund 30 Kilometer östlich von Paris vertrieb den Frust über das bittere Halbfinal-Aus vor drei Jahren in Tokio.

Damals hatte er ein Karriereende erwogen, sich aber nach reiflicher Überlegung für einen weiteren Anlauf entschieden. Das Tattoo mit den olympischen Ringen in seinem Nacken deutet an, wie groß die Sehnsucht nach einem Sieg in Paris 2024 war. Auch die transportbedingte Verspätung von einer Stunde brachte Zeidler am Vormittag nicht aus dem Konzept. Ein Bus mit Finalteilnehmern auf dem Weg vom Olympischen Dorf mit einem Motorschaden liegen geblieben ist.

Hotel statt Olympisches Dorf

Um sich den Traum vom Olympiasieg nach dem Scheitern in Tokio vor drei Jahren zu erfüllen, hatte der 28-jährige Zeidler nichts dem Zufall überlassen. Zur Vorbereitung auf das Finale war Zeidler aus dem Olympischen Dorf in ein Hotel gezogen.

Dies sei allerdings "von Anfang an geplant" gewesen, "um ein bisschen näher dran zu sein", begründete Zeidler damals die Entscheidung: "Bei der Hitze ist es ohne Klimaanlage schwierig auszuhalten, vor allem in der Nacht, wenn man sich ein bisschen erholen will."

Deutschland-Achter verpasst Medaille

Zuvor war der Deutschland-Achter das erste Mal seit 16 Jahren bei Olympischen Spielen leer ausgegangen. Das deutsche Paradeboot um den neuen Schlagmann Torben Johannesen landete auf dem vierten Platz und verpasste nach schwierigen Jahren die erhoffte Medaille. Aufs Treppchen fehlten 4,52 Sekunden. Großbritannien gewann vor den Niederlanden und den USA.

Bei den vergangenen drei Sommerspielen (2012 Gold in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio jeweils Silber) hatte der deutsche Achter immer eine Medaille gewonnen. 2008 in Peking war das Großboot zuletzt leer ausgegangen. Nach einem Umbruch infolge der Spiele von Tokio musste das junge Team um Steuermann Jonas Wiesen zuletzt immer wieder Rückschläge hinnehmen, der Achter gehörte deshalb nicht zu den großen Medaillenfavoriten.

